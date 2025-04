L’Italia e la mobilità green: l’80% dei condomìni è privo di un qualsiasi tipo di sistema di ricarica per veicoli elettrici

In Italia la transizione verso la mobilità elettrica sembra ancora lontana da parcheggi, garage e autorimesse condominiali, nonostante il 60% degli abitanti viva in stabili e palazzi. Secondo una ricerca di ChargeGuru,uno degli operatori europei specializzati nell’installazione di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici (nata in Francia nel 2018, l’azienda è presente oggi in sette Paesi europei, tra cui l’Italia) realizzata su un campione di amministratori in rappresentanza di 3480 condomini, ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi