È aggravato il furto dei bidoni della raccolta rifiuti condominiale

Il furto dei bidoni della spazzatura a uso condominiale – lasciati in strada di notte per la raccolta da parte del servizio comunale - è purtroppo un fenomeno sempre più diffuso nelle città. La Corte di cassazione penale, con sentenza 42955/2024 dello scorso novembre lo ha espressamente qualificato come aggravato.

Un soggetto, infatti, era stato condannato, ai sensi degli articoli 624 e 625 n.7 e 7 bis del Codice penale, per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un contenitore della...