E' possibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione in caso di rilascio di immobile?

In tema di rilascio di immobile, si inserisce l'aspetto della possibilità da parte dell'esecutato di opporsi all'esecuzione già iniziata, ovvero quando l'Ufficiale Giudiziario abbia notificato l'avviso con cui comunica, almeno dieci giorni prima, il giorno e l'ora di inizio delle operazioni; momento, questo, che segna l'inizio della procedura esecutiva per consegna o rilascio di beni immobili.

Il quadro normativo

L'esecuzione per il rilascio dei beni immobili è inerente, ovviamente, alla fine di un rapporto locatizio sorto tra le parti contrattuali. Si determina quando il detentore, a qualsiasi titolo, non intenda spontaneamente dar corso alla restituzione dell'abitazione/unità immobiliare a seguito di un titolo giudiziale che a ciò lo condanni. Nella pratica si tratta di una delle più tipiche azioni esecutive alle quali partecipa, con funzione principale, l'Ufficiale Giudiziario competente per la zona in...