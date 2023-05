È da rimborsare la spesa per l’urgente eliminazione di un danno su parte comune di Eugenia Parisi

Il condomino è tenuto a provare che l’attesa nell’esecuzione dei lavori sarebbe stata fonte di ulteriore danneggiamenti

Il proprietario di un locale autorimessa al piano terra con annesso cortile conveniva in giudizio il condominio per essere risarcito dei danni causati dall’esplosione delle condutture fognarie del palazzo, poste sotto il piano di calpestio del suo giardino, allagato con liquami. Il condominio contestava che l’attore non fosse proprietario al momento del verificarsi dell’evento, avendo ricevuto l’immobile per donazione ma non avendo ricevuto alcuna cessione del diritto al risarcimento del danno.

