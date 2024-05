Edilizia, senza congruità a pagare sono i professionisti

Aggiusta il tiro la nuova bozza del decreto Coesione sugli appalti pubblici e privati. E chiarisce che il responsabile della mancata verifica di congruità nei cantieri privati è il direttore dei lavori, cioè il professionista incaricato, e solo in seconda battuta, in assenza del primo, il committente. Rispetto alla versione precedente, in sostanza, vengono sgravati i proprietari di casa, che non saranno più i primi destinatari delle nuove multe.

Per il resto, il decreto conferma quanto anticipato (...