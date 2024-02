Energia rinnovabile e sostenibilità al centro dell’E-Day 2024, in programma il 3 marzo

Domenica 3 marzo, all’Autodromo di Imola, l’Alleanza Solare – composta dal Centro per le comunità solari (Csl), la Solar info community Srl Sb (Sic) e Confabitare – celebra l’E-Day 2024, l’evento più atteso nel campo dell’energia sostenibile.

L’obiettivo dell’E-Day

Tre i momenti salienti della giornata, uno l’obiettivo: promuovere l’impegno verso un futuro energetico sostenibile. In cima alla lista delle attrazioni dell’E-Day, senza dubbio, la consegna dello scudetto ai vincitori della Solar Champions League, un innovativo campionato che, nell’arco dell’anno, vede sfidarsi squadre composte da membri delle comunità solari. I team, formati da prosumer, consumer e altri partecipanti interessati all’autoconsumo collettivo di energia solare, competono tra loro per utilizzare la maggior quantità possibile di energia. E, grazie a tecnologie di ultima generazione come gli smart meter, i loro consumi vengono gestiti e monitorati in tempo reale. A determinare i punti una serie di sfide settimanali e mensili: i migliori vengono premiati, anno dopo anno, proprio in occasione dell’E-Day.

«Come Comune abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di portare l’evento all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari perché è un’occasione importante per promuovere la cultura dell’energia rinnovabile e il valore del fare comunità attorno a essa attraverso la sua condivisione, come nel caso delle comunità energetiche e delle comunità solari», hanno commentato il sindaco di Imola, Marco Panieri e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada. «A Imola, nel 2022, è nata la prima comunità energetica di piccole e medie imprese in Emilia-Romagna e, sempre a Imola, sta nascendo una comunità solare grazie all’impegno e all’entusiasmo di un gruppo di cittadini e cittadine. Allo stesso tempo, l’evento è in linea con gli obiettivi dell’Autodromo, che perseguiamo col progetto Imola living lab e che mettono al centro sostenibilità ambientale, inclusione e sicurezza stradale».

Una gara tra le comunità energetiche

La Solar Champions League Level4 del 2023 ha coinvolto ben 28 squadre. A vincere è stata “Le Stelle” della Comunità solare di Medicina che, proprio in quest’occasione, riceverà lo scudetto. Ma non è tutto: sul podio saliranno anche i vincitori di titoli speciali e saranno consegnati i riconoscimenti agli sponsor delle squadre in quanto «costruttori di città solari».

«La cerimonia di premiazione è il momento in cui le squadre vengono celebrate e premiate per il loro impegno e i risultati eccezionali ma è anche un importante palcoscenico in cui diventano portavoce di un nuovo modo di vivere», ha dichiarato Marinella Michelato, Ceo di Sic Srl Sb. «Così facendo, portano all’attenzione di tutti, pratiche che favoriscono l’uso responsabile e condiviso delle risorse energetiche». Sul podio potranno condividere le loro storie con un’ampia audience, tra esperienze e idee virtuose, diventando veri e propri ambasciatori di un nuovo modo di pensare e vivere, provando a ispirare tutti coloro che parteciperanno all’evento.

L’immobiliare punta a un futuro sostenibile

«Il settore immobiliare è orientato verso la sostenibilità», ha sottolineato Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, «e sono sempre di più i proprietari e gli utenti che pongono attenzione sull’efficienza energetica e sull’ecocompatibilità quando cercano una nuova residenza o uno spazio commerciale. Le recenti normative europee pongono particolare enfasi sugli edifici sostenibili, pertanto è imperativo adeguarsi a questa domanda per mantenere la competitività nell’industria immobiliare».

Tra innovazioni da scoprire e storie da condividere

E non finisce qui: l’E-Day, infatti, sarà anche l’occasione perfetta per esplorare le ultime innovazioni nel campo dell’energia solare e della mobilità sostenibile. Chi parteciperà, infatti, avrà la possibilità di scoprire le tecnologie più recenti e apprendere come possano contribuire a un futuro energetico più sostenibile con sessioni informative, presentazioni e una tavola rotonda - «Gli scienziati di energia per l’Italia incontrano la società civile» -, in cui scienziati e politici condivideranno la loro expertise su temi come la riforma del mercato elettrico e l’autoconsumo collettivo. «La storia dell’uomo è segnata dalle transizioni energetiche e questo è uno di quei momenti per cui occorre un patto di responsabilità sociale tra imprese, cittadini, attività commerciali e amministrazioni pubbliche per delineare un percorso condiviso verso le rinnovabili», ha chiarito il professor Leonardo Setti, presidente del Centro per le comunità solari e membro di Energia per l’Italia. «Una nuova rivoluzione industriale e un nuovo boom economico ci attendono ma è necessario mettere in campo le riforme utili ad abbandonare il vecchio sistema energetico».

Focus sulla mobilità sostenibile

A catturare l’interesse del pubblico durante l’evento sarà anche la parata delle auto elettriche, subito dopo la tavola rotonda. Un momento per ammirare la bellezza e l’innovazione dei vicoli ma anche un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sul tema della mobilità sostenibile. L’uso di energia elettrica come carburante può ridurre la dipendenza da combustibili fossili importanti, contribuendo a promuovere l’indipendenza energetica e a stimolare l’innovazione nelle rinnovabili.

«L’E-Day 2024 è per noi un’entusiasmante celebrazione dell’impegno verso un futuro energetico sostenibile, offrendo un’esperienza coinvolgente e informativa a tutti i partecipanti», ha concluso Zanni. «È un appuntamento da non perdere per coloro che desiderano essere parte attiva del cambiamento verso un mondo più pulito e sostenibile».