Energia rinnovabile: i gruppi di autoconsumo la vera risorsa per i condomini

L’autoconsumo collettivo rappresenta funzionalmente la forma aggregativa di prossimità per la produzione e il consumo in sito dell’energia green maggiormente fruibile per i condomini.

Con l’entrata in vigore del D.M. ambiente e sicurezza energetica 414 del 7 dicembre 2023, avvenuta il 24 gennaio ultimo scorso, e l’apertura del canale dedicato al recepimento delle istanze on line per l’accesso agli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in favore delle cosiddette Configurazioni per l’Autoconsumo e la Condivisione di Energia rinnovabile (CACER), si è definitivamente avviato il processo che porterà alla distribuzione, tra gli aventi diritto, dei contributi economici...