Famiglie, la casa è fuori città. Il doppio dei mq allo stesso prezzo

Con un budget di 300mila euro, a Milano si può acquistare un appartamento nuovo, in media, di 40 mq (tra i 26 mq in centro ai 64 mq in periferia). Ma nell’hinterland, per la stessa cifra, i mq raddoppiano o triplicano.

Si va dai 133 mq acquistabili ad Abbiategrasso ai 107 mq di Senago ; dai 105 di Peschiera Borromeo e Rho ai 73 ma di Assago e ai circa 80 mq di Sesto San Giovanni e Basiglio.

Nel 2023 più di 15.400 residenti milanesi hanno trasferito la propria residenza nella provincia (+9,7% sul 2019...