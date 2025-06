Cosa è e come si realizza un processo di cartolarizzazione o "Securitisation" dei beni immobiliari

Tra le innovazioni che hanno determinato il processo di crescita e maturazione del "nuovo mercato immobiliare" un ruolo di primaria importanza spetta agli strumenti finanziari, soprattutto ai Fondi Immobiliari Comuni di investimento e alla cosiddetta "Securitisation" o "cartolarizzazione", neologismo anglosassone che sintetizza la più appropriata definizione: Asset Backed Securitisation (ABS), che in italiano possiamo tradurre con i termini di securitizzazione o cartolarizzazione di titoli.

La securitisation consiste nella cessione di crediti o di altri proventi finanziari non negoziabili, ma idonei a produrre flussi di cassa per un certo tempo (normalmente alcuni- pochi anni o mesi) e nella loro conversione in titoli negoziabili (obbligazioni Asset Backed Securitisation - ABS) collocabili sul mercato.

Il processo di Asset Backed Securitisation (ABS) è stato messo a punto negli USA ed ha riguardato diverse tipologie di crediti:

Mutui immobiliari, anticipazioni concesse alle carte di credito...