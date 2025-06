Delega notarile al coniuge per fargli firmare un rogito

La domanda

Essendo comproprietario di un appartamento, pervenutomi a seguito di successione e messo in vendita, sono stato chiamato a partecipare alla stipula del rogito, alla presenza del notaio. Non potendo garantire con certezza la mia disponibilità per il giorno indicato, posso delegare mia moglie, con la quale convivo? È sufficiente una mia delega scritta?