Fattura al minicondominio se è dotato di codice fiscale

La domanda Un condominio minimo di tre unità si è dotato di codice fiscale, anche se non obbligatorio, ma non di conto corrente. Ora si rende necessario effettuare alcuni lavori di ristrutturazione edilizia, che fruiscono della detrazione del 50 per cento. Le fatture devono essere intestate al condominio o è possibile rilasciarne una per ciascun proprietario? Si potrebbe annotare, in ogni fattura intestata al condominio, il nome e il codice fiscale dei proprietari beneficiari della detrazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 aprile 2024

Per quanto riguarda il primo quesito, le fatture devono essere intestate al condominio dotato di codice fiscale. La risposta al secondo quesito, poi, è negativa, non essendo la procedura descritta dal quesito prevista da alcun documento di prassi. In particolare, come precisato dalla circolare 17/E/2023 (alle pagine 15 e 16), «in assenza del codice fiscale del condominio...