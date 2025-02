Focus su rendiconto e contabilità condominiale nel libro del Sole 24 ore

Rendiconto e contabilità condominiale è il titolo del libro edito da Il Sole 24 ore a firma di Francesco Schena. La materia condominiale, si legge nella parte introduttiva del testo, ha conosciuto una evoluzione straordinaria negli ultimi anni ma, guardando a quell’arco temporale che nasce negli atti del 1941 per poi arrivare fino ai giorni d’oggi, si è dimostrata lenta, affannata e, a tratti, confusa. La legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, nasceva con l’ambizione di risultare una vera e propria cesura storica ma l’affollata corsa al protagonismo delle parti coinvolte ha fatto sì che l’ambizione iniziale si svuotasse di adeguatezza rispetto alle esigenze della società, distante di quasi settant’anni rispetto al testo da modificare.

Ma, cosa si è fatto in tema di contabilità? Con l’entrata in vigore del nuovo articolo 1130-bis del Codice civile il legislatore ci ha consegnato quella che può definirsi la nuova “struttura del rendiconto condominiale”. Ma questo non è bastato alla soluzione di problematiche che, purtroppo, si continuano a trascinare.

Per questo il testo diventa prezioso per rispondere a tanti dubbi. Dalla struttura del rendiconto alle scritture contabili tipiche del condominio, dai principi più pertinenti ai postulati, anche di matrice giurisprudenziale, il volume, passando dai casi più complessi come la gestione dei fondi di accantonamento e la ripartizione della spesa dell’acqua, guida il lettore in un percorso di formazione e aggiornamento professionale per aiutarlo a comprendere e applicare con puntualità la ragioneria e la contabilità di riferimento per l’ente condominiale.

