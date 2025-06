Fotovoltaico e finto frazionamento: quando si è dentro la legge (e quando no)

Con una non recente ma interessante sentenza, il Tribunale di Roma ha assolto in formula piena i soggetti coinvolti in un caso emblematico: due impianti fotovoltaici, realizzati su terreni contigui, con potenze dichiarate sotto il megawatt. L’accusa parlava di frode ai danni del Gse. Il giudice ha visto solo un’operazione discutibile, ma non penalmente rilevante.

Il nodo: quando due impianti contigui diventano un solo parco

Secondo l’accusa, i due impianti – ciascuno sotto 1 MW – erano in realtà un unico parco, frazionato per evitare l’autorizzazione unica e...