Fotovoltaico e solar belt, il Tar Lazio apre nuove prospettive sulle aree idonee

Negli ultimi anni, la regolamentazione in materia di impianti fotovoltaici ha subito numerosi interventi normativi, volti a bilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del territorio. Con l’entrata in vigore del Dlgs 199/2021, il legislatore ha definito le aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, stabilendo criteri generali per la loro individuazione.

Successivamente, il decreto Agricoltura 2024 ha apportato significative modifiche, introducendo più rigide restrizioni...