Frazionamento dell’immobile, effetti sulle tabelle millesimali di Fabrizio Plagenza

Uno dei casi maggiormente trattati dalla giurisprudenza, riguarda certamente la corretta applicazione delle tabelle millesimali. La questione, spesso, rileva nei casi in cui si sia intervenuto modificando l’originario immobile, provvedendo a frazionamento dello stesso. Sul punto, offrendo spunti di rilievo in merito alla revisione delle tabelle millesimali e soffermandosi sull’incidenza o meno di un frazionamento sulle stesse, è intervenuto il Tribunale di Roma, con la sentenza 12372/2023. Vediamo i principi essenziali che possiamo estrapolare dalla sentenza in commento.

Il diritto sulle parti comuni

Il giudice romano ricorda un principio generale, sancito dall’articolo 1118 Codice civile, secondo cui «il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene»; inoltre, ove non sia diversamente precisato dal titolo, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare deve essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento (articolo 68 disposizioni attuative Codice civile).

La definizione delle tabelle millesimali

Quanto alle tabelle millesimali, il Tribunale di Roma avanza una definizione delle stesse, identificandole come quei «documenti di natura tecnico-valutativa del patrimonio dei condòmini attraverso le quali viene precisato, sulla base di calcoli aritmetici, il valore, espresso in millesimi, di ciascun piano o porzione di piano rispetto a quello dell’intero edificio. Esse, dunque, svolgono due funzioni: quella di distribuire tra i condòmini il carico delle spese condominiali e quella di indicare il “peso” di ciascun condomino nella formazione della volontà dell’assemblea (Tribunale di Roma, sezione V del 9 giugno 2020 numero 8317 e Tribunale di Roma, sezione V del 7 aprile 2020 numero 5877)”.

Presupposti per la modifica delle tabelle

Per la modifica delle tabelle millesimali esistenti a norma dell’articolo 69 disposizioni attuative Codice civile, occorre che si verifichino uno o entrambi i presupposti previsti dalla norma, ovvero, quando risulta che i valori proporzionali dei piani o delle porzioni di piano siano conseguenza di errore di una certa rilevanza ovvero quando, per le mutate condizioni di parte dell’edificio, il rapporto originario dei singoli piani o porzioni sia notevolmente alterato (pari ad un quinto), ad esempio, per una sopraelevazione o per modifiche di superficie, in un incremento o diminuzione, di una unità immobiliare la cui ricorrenza va dimostrata secondo i principi generali dell’onere della prova.

Diritto del proprietario di procedere a frazionamento dell’unità immobiliare

Il frazionamento di un bene immobile (in origine unico e appartenente a un unico proprietario) in due parti autonome e indipendenti costituisce, anche in ambito condominiale, una legittima facoltà insita nel generale diritto di proprietà (Cassazione 24 giugno 2016, numero 13184) compresa fra i poteri del proprietario esclusivo (o dei comproprietari esclusivi) di godere del bene nel modo ritenuto più opportuno (ne è indiretta conferma l’articolo 69 citato), con il solo limite legale desumibile dall’articolo 1122 Codice civile.

Quando incide il frazionamento sulle tabelle millesimali

«Il frazionamento incide sulle tabelle millesimali solo indirettamente, cioè soltanto se ne ha alterato la caratura per più di un quinto». Quando, invece, il frazionamento abbia comportato una semplice suddivisione in due parti dell’immobile senza che si abbia tale alterazione (frazionamento orizzontale), non si determina alcun effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari. In aderenza a tali argomentazioni, dunque, il frazionamento dell’immobile con creazione di due unità distinte non determina alcuna incidenza delle opere eseguite sulle tabelle millesimali, e non occorre procedere alla revisione delle tabelle condominiali esistenti ma, più semplicemente, dovranno essere ripartiti i millesimi attribuiti all’unico precedente proprietario tra i due nuovi acquirenti delle unità derivanti dalla divisione (Suprema corte, pronuncia 15109/2019 secondo cui nella ipotesi di divisione orizzontale di un immobile in due unità non occorre procedere alla revisione delle tabelle condominiali esistenti ma, più semplicemente, dovranno essere ripartiti i millesimi attribuiti all’unico precedente proprietario tra i due nuovi acquirenti delle unità derivanti dalla divisione).

In conclusione

Il Tribunale di Roma, richiamando la sentenza della Suprema corte citata, conclude pertanto affermando che «si deve affermare che, in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari (Cassazione 24 giugno 2016 n. 13184; Cassazione 17 ottobre 1967 n. 2493), mentre grava sull’assemblea l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge». In sostanza, l’unica operazione e adempimento da compiere, a seguito dell’intervenuto frazionamento, si concretizza nella attribuzione del valore millesimale alle due nuove unità, secondo un criterio proporzionale che rifletta le dimensioni conseguenti, tenuto conto del valore ascritto alla precedente unica proprietà.