Gli amministratori di condominio nell'era digitale tra resistenze e opportunità di Federica Riccardi - Garante Condominio

Da una recente ricerca di Garante Condominio è emerso che sette amministratori su dieci non hanno ancora intrapreso azioni concrete per migliorare o consolidare la loro presenza digitale

In un mondo sempre più interconnesso, dove la digitalizzazione sta trasformando ogni aspetto della nostra vita quotidiana, anche le professioni tradizionali stanno vivendo una profonda evoluzione. Una di queste è la professione dell’amministratore di condominio. La recente ricerca condotta da Garante Condominio ha esplorato in profondità come gli amministratori di condominio percepiscono e utilizzano il digitale nella loro attività professionale.

La situazione attuale

La ricerca ha rivelato dati sorprendenti. Mentre la maggior parte degli amministratori (8 su 10) utilizza i social network come semplice passatempo, solo 4 su 10 sono consapevoli delle immense potenzialità offerte da LinkedIn come strumento di networking professionale. Questo dato è ancor più sorprendente se si considera che la fascia d’età tra i 25 e i 40 anni, generalmente più incline all’uso delle nuove tecnologie, mostra una maggiore propensione verso le attività online e una fiducia quasi incondizionata nel potere del marketing.

Tuttavia, non tutto è roseo. Sette amministratori su dieci non hanno ancora intrapreso azioni concrete per migliorare o consolidare la loro presenza digitale. Questo dato è in netto contrasto con l’interesse espresso dalla stessa percentuale di amministratori verso la psicologia del marketing e della comunicazione. Questo interesse non è rivolto solo alla presenza online, ma anche e soprattutto al miglioramento del rapporto con i clienti.

Il contesto più ampio

Oltre agli amministratori, molte altre professioni gravitano attorno al mondo del condominio: geometri, architetti, imprese di pulizia, manutentori e molti altri. Come si stanno adattando queste professioni al mondo digitale? La domanda latente è forte: c’è un crescente bisogno di servizi digitali integrati, piattaforme che mettano in comunicazione amministratori e fornitori di servizi. La digitalizzazione, in questo contesto, può portare a una maggiore efficienza e trasparenza.

Confronto con altre professioni

Guardando ad altre professioni, vediamo che medici, avvocati, psicologi e contabili stanno già sfruttando appieno le potenzialità del digitale. Con l’avvento della telemedicina e delle piattaforme di consultazione online, molti medici hanno abbracciato il digitale. Oltre l’80% dei medici utilizza sistemi di gestione elettronica delle cartelle cliniche e piattaforme di videoconsulenza.

La digitalizzazione ha portato alla nascita di piattaforme di consulenza legale online. Circa il 70% degli avvocati utilizza strumenti digitali per la gestione dei casi e la comunicazione con i clienti. La terapia online è diventata una realtà consolidata. Oltre il 75% degli psicologi offre sessioni di terapia a distanza, sfruttando piattaforme dedicate. La contabilità digitale è ormai la norma. Circa l’85% dei contabili utilizza software di contabilità online e strumenti digitali per la gestione dei clienti.

Verso il futuro

La trasformazione digitale non è solo una moda passeggera, ma una realtà ineluttabile. Gli amministratori di condominio, così come le professioni ad essi collegate, devono abbracciare questa trasformazione non solo per rimanere competitivi ma per creare la relazione con il loro pubblico.

La formazione, l’aggiornamento e l’apertura alle nuove tecnologie saranno essenziali in questo percorso. Con le giuste strategie e gli strumenti adeguati, il settore condominiale può non solo adattarsi, ma anche prosperare nell’era digitale.

Conclusione

Mentre molte professioni hanno già intrapreso il percorso di trasformazione digitale, gli amministratori di condominio si trovano ancora agli albori di questo viaggio. Ma con la giusta formazione e una mentalità aperta alle innovazioni, hanno tutte le carte in regola per sfruttare le opportunità offerte dal digitale e rafforzare la loro posizione nel mercato.

Stiamo concludendo l'analisi della ricerca che indaga le aspettative dei condòmini riguardo l'online e il condominio. I primi dati di questa ricerca verranno forniti ai partecipanti alla Masterclass di Garante Condominio che si terrà a settembre 2023 con la partecipazione di Nicola Ricci presidente di Osservatorio nazionali condomìni .

La Masterclass avrà la durata di due ore circa e prenderà in analisi il tema della comunicazione, della relazione e del digitale. Per iscrizioni: amministratori.garantecondominio.it