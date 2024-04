Gli interventi sui balconi della facciata «vincolata»

La domanda

Un immobile storico, sottoposto a vincolo della Soprintendenza, è oggetto di ristrutturazione del prospetto esterno. Alcuni condòmini ritengono che i proprietari dei balconi aggettanti, anch’essi decorati con fregi particolari, come tutta la facciata liberty, debbano accollarsi il costo dei ripristini. Altri, invece, ritengono che i balconi, facendo parte del prospetto anche come ornamenti e decoro architettonico, debbano essere considerati parti comuni, alla pari del prospetto, e che le spese per essi vadano suddivise secondo la tabella generale. Qual è il criterio da adottare?