Gli orientamenti della giurisprudenza sulla durata del mandato dell’amministratore di condominio di Fabrizio Plagenza

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli spinge per la formula 1+1 con valutazione della gestione al termine del biennio di nomina

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’articolo 1129, comma 10, del Codice civile - come riformato dalla legge di riforma del 2012 - indica che l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. La disposizione ha dato origine a diverse correnti di pensiero in ordine al termine di durata.

Si registrano, sia in dottrina sia in giurisprudenza, tre differenti interpretazioni:

1) Durata annuale: secondo questa tesi, l’incarico è annuale. L’amministratore, pertanto, avrà l’obbligo di porre ogni anno...