Opportuni due contatori per ascensore e autoclave

La domanda Nel condominio in cui abito arriva un’unica bolletta dell’energia elettrica, che viene ripartita in base alla tabella luce delle scale. Il problema è che il nostro è un condominio di sei piani, dove ci sono l’ascensore e l’autoclave. Come si dovrebbe suddividere il costo dell’unica bolletta che arriva, in modo da imputare una parte alla tabella ascensore e una alla tabella autoclave?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 gennaio 2025

In assenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), l’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile dispone che, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. In applicazione dello stesso principio si veda anche...