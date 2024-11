Gruppi di autoconsumo sui tetti dei condomìni: il legislatore preveda quorum semplificati

Ormai si parla, dovunque e con grande insistenza, di sostenibilità, di transizione energetica, di tutela dell’ambiente e di riqualificazione energetica degli edifici. Sotto questo specifico aspetto, merita particolare attenzione il tema dell’autosufficienza energetica degli edifici condominiali. Entrano così prepotentemente in scena i Gac – Gruppi di autoconsumo collettivo, previsti dalla Direttiva Ue 2019/944 prima e dagli articoli 30 e 32 199/2021 poi.

In via di estrema sintesi e in buona sostanza...