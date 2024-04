I 40 anni de L’Esperto Risponde: maggioranze diverse per installare i pannelli fotovoltaici condominiali

La domanda

L’amministratore di condominio ha proposto l’installazione di pannelli fotovoltaici, con relativo accumulo, per diminuire la spesa delle parti comuni (luce scala, illuminazione giardino ed energia per ascensori). Che maggioranza serve per poter eseguire questi lavori? Le spese andranno ripartite in base ai millesimi di proprietà o per numero di appartamenti?