Il quorum corretto per l’uso turnario dei posti auto

La domanda

Vivo in un residence che comprende 19 abitazioni, suddivise in quattro blocchi: tre palazzine - che contengono rispettivamente quattro, cinque e sei appartamenti - e quattro villette a schiera. Nello stesso complesso ci sono 19 posti auto, non assegnati. All’ordine del giorno dell’ultima assemblea ordinaria, c’era la discussione per l’assegnazione a turno dei parcheggi, in modo da ovviare al problema di alcuni condòmini proprietari di più auto, che occupano più posti. Erano presenti 15 condomini su 19 (per un totale di 3.316,961 millesimi su 4,000) e otto condòmini, rappresentanti 1.909,821 millesimi, hanno espresso parere favorevole all’assegnazione. Il punto in questione non è passato in quanto, secondo l’amministratore, non era stata raggiunta la maggioranza prevista, mentre sono stati assegnati tre posti a condòmini disabili titolari di contrassegno sosta. Per l’assegnazione a turnazione dei parcheggi, quanti millesimi avremmo dovuto raggiungere? E come andrebbe considerato il caso in cui un condomino disabile cedesse il posto che gli è stato assegnato a un altro condomino, non disabile?