La sostituzione con bonus delle persiane ammalorate

La domanda Nel 2024, l’assemblea del condominio ha deliberato la sostituzione delle sole persiane, in quanto ammalorate. È stata individuata una ditta e sono state definite le caratteristiche delle nuove persiane, che avranno forma e colore analoghe a quelle esistenti, ma saranno di materiale diverso (alluminio e non legno). Inoltre, la delibera ha lasciato ai singoli condòmini la possibilità di scegliere la tempistica con cui effettuare la sostituzione. A fine 2024, ho concordato con la ditta prescelta la sostituzione delle persiane, versando un anticipo; l’effettiva sostituzione avverrà nel corso del 2025, quando le persiane saranno disponibili e avrò presentato tutta la documentazione richiesta dal Comune, compresa la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata). Vorrei sapere se, in questo caso, con la sostituzione delle sole persiane, effettuata facendo riferimento al bonus casa per ristrutturazione edilizia (la causale nel bonifico è «articolo 16-bis del Dpr 917/1986»), è previsto l’obbligo di inviare all’Enea la comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Le faq (risposte a domande frequenti) presenti sul sito dell’Enea sembrano escludere questo obbligo, ma chiedo il parere dell’esperto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 28 aprile 2025

Nel caso prospettato, per la sostituzione delle sole persiane del condominio non è previsto l’obbligo di inviare la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, sempre che queste persiane non consentano un miglioramento della prestazione energetica dell’unità immobiliare, come risultante dal certificato di produzione.

