I 40 anni de L’Esperto Risponde: tabella millesimale di ascensore se non tutti ne usufruiscono

La domanda Nel mio condominio abbiamo approvato l’installazione di un impianto ascensore usufruendo del bonus al 75% per le barriere architettoniche. Come andranno divisi tra i condòmini i costi residui ? Ossia, i condòmini dei piani più alti dovranno pagare di più rispetto ai condòmini dei piani più bassi? A parte ovviamente la ripartizione delle relative tabelle millesimali.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di mercoledì 10 aprile 2014

Secondo la giurisprudenza la costruzione di un ascensore in condominio, (prima inesistente), si ripartisce per millesimi di proprietà a norma dell’articolo 1123 comma 1 del Codice Civile (e non secondo il disposto dell’articolo 1124 del Codice Civile). In questo senso Cassazione 4 settembre 2017 n. 20.713 secondo cui l’installazione “ex novo” di un ascensore in...