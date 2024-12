I lavori sul camminamento gravato da servitù di passo

La domanda Il condominio in cui abito è formato da tre schiere, con diritti esclusivi e servitù di passo. La schiera centrale - gravata di servitù di passo a favore delle altre due - vuole rifare i camminamenti, che hanno le piastrelle rotte in alcuni punti. A chi spetta la decisione su tale rifacimento, fermo restando - comunque - che per il riparto della spesa si dovrà trovare un accordo, dato che dall’intervento in questione traggono beneficio anche le schiere “dominanti”?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 novembre 2024

Nella fattispecie - per fornire un parere più circostanziato - occorrerebbe l’esame degli atti di acquisto, dei titoli in generale e del regolamento condominiale contrattuale (se esistente). In ogni caso, in linea generale, si evidenzia che può capitare che decidano per il rifacimento dei camminamenti, necessari all’esercizio della servitù, i soli proprietari del...