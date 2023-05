I martedì del diritto: assemblea telematica, nessun obbligo di consenso scritto di ogni condomino di Eugenio Correale

Link utili Annullabile l'assemblea da remoto convocata prima che venisse introdotta questa possibilità nel Codice

Non è necessaria la modifica del regolamento condominiale e basta il sì della maggioranza dei condòmini

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza del Tribunale di Bergamo 364 del 21 febbraio 2023.

Validità assemblea telematica

È valida l’assemblea condominiale telematica se susseguente a delibera dell’assemblea approvata non all’unanimità ma a maggioranza, laddove l’avviso di convocazione ai condòmini contiene il codice di accesso riservato e le istruzioni per intervenire, non risultando necessario modificare il regolamento condominiale di natura contrattuale né il previo consenso...