I mercoledì della privacy: condivisione dei dati dei condòmini con i fornitori, obblighi e limiti dell’amministratore

La gestione di un condominio comporta inevitabilmente la condivisione di dati personali dei condòmini con fornitori esterni, come ditte di manutenzione, gestionali in cloud, consulenti legali o fiscali e altre figure tecniche o professionali. Queste attività devono essere svolte garantendo che i dati siano trattati in modo lecito e trasparente, in conformità al Regolamento Ue 16/679. Il primo presupposto è che la condivisione dei dati personali è consentita solo se esiste una base giuridica valida...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi