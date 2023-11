I mercoledì della privacy: può l’amministratore trattare dati dei privati che gli vengono trasmessi? di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

L’amministratore di condominio deve sempre rammentare che a supporto di ogni trattamento deve esserci una base giuridica che lo legittima

Per rispondere al quesito in primis si deve ricordare che trattare un dato ha una moltitudine di sfaccettature. Sul punto, occorre riferirsi all’articolo 4 del Regolamento Ue 16/679, rubricato come «Definizioni», va ad indicare il significato dei termini maggiormente utilizzati dal Regolamento stesso e, tra questi, vi è sicuramente la parola «trattamento». Questo, secondo la norma, è: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate...