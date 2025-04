Polizze catastrofali: gli obblighi assicurativi per studi professionali e abitazioni private

Arrivano i primi chiarimenti ministeriali che sciolgono alcuni dubbi sulla platea interessata e i beni soggetti all’obbligo.

Dopo la pubblicazione D.M. attuativo 18 del 30 gennaio 2025, recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali e la pubblicazione del D.L. 39 del 2 marzo 2025, contenente le misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, prende forma il sistema assicurativo obbligatorio contro i rischi derivanti da eventi catastrofali per le imprese italiane, prende corpo il nuovo impianto normativo, ispirato al principio di progressività in base ...