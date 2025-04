Ai disabili posto auto gratis nel cortile condominiale

La domanda Il cortile del condominio in cui abito è di dimensioni limitate, tali da non consentire il parcheggio delle auto da parte di tutti i condòmini. Pertanto, circa 10 anni fa, l’assemblea di condominio, a maggioranza, ha deciso di disciplinare l’uso dei posti auto disponibili attraverso un sistema di turnazione a pagamento (200 euro al mese). Tuttavia, la delibera assembleare non tiene conto dei soggetti portatori di handicap, con limiti nella deambulazione. Vorrei sapere se, essendo disabile, posso fruire del posto auto senza dover corrispondere il canone di locazione/indennità mensile.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 31 marzo 2025

Va premesso, anche se non è oggetto di specifica domanda nel quesito, che la modalità di turnazione nell’uso dei posti auto in un cortile condominiale non sufficientemente capiente per l’uso di tutti i condòmini, deliberata dall’assemblea condominiale, è considerata legittima. Quello che si ritiene non convincente è che questa modalità di turnazione sia stabilita, ...