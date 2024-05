I nuovi coefficienti IMU e IMPi per i fabbricati a valore contabile

Con decreto 8 marzo 2024, pubblicato nella G.U. 120 del 24 maggio 2024, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i nuovi coefficienti per determinare la base imponibile dei fabbricati a valore “contabile” ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’annualità di imposta 2024. Trattasi di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (con attribuzione di rendita), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.