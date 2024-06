I possibili benefici al marito della condomina «incaricata»

La domanda

Mia moglie, proprietaria di un appartamento in un condominio minimo, composto da quattro unità immobiliari, è stata incaricata di effettuare le pratiche e i pagamenti delle spese per l’installazione di un ascensore comune. I lavori rientrano nel bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Volevo chiedere come procedere affinché io, come coniuge convivente, possa fruire della detrazione fiscale. Dal momento che tutte le fatture dei lavori condominiali saranno intestate al condomino incaricato, e cioè a mia moglie, per essere pagate con bonifico parlante disposto da lei, e che gli altri condòmini effettueranno dei bonifici ordinari a mia moglie per pagare la loro quota, come faccio a fruire della detrazione in qualità di coniuge convivente e a provare di avere sostenuto io i pagamenti?