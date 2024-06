Condominio consumatore, accesso agli atti e conflitto di interessi tra i temi approfonditi in settimana

In Condominio e immobili 10 giugno 2024 è stato pubblicato il prezioso contributo di C. Belli, «Il condominio è sempre consumatore» (a proposito dell’applicazione degli interessi cosiddetti commerciali), a corredo di una sentenza del Tribunale di Roma. La domanda se il condominio è un consumatore o un professionista, di per sé, è assurda come chiedersi se un’autovettura sia bionda o bruna, o se una scrivania sia di sesso femminile o maschile. Ciò perché il condominio non è una persona, fisica o giuridica...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi