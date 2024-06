Il 7 giugno con il Sole 24 ore la Guida al decreto Salva casa

Un nuovo sistema di tolleranze, che arriveranno fino al 5% (dall’attuale 2%) e consentiranno di mettere in regola le difformità più lievi. Poi, una sanatoria per le irregolarità più importanti (ma non per gli abusi) che consentirà di legittimare, a pagamento (con una sanzione tra mille e 31mila euro), le cosiddette «difformità parziali» rispetto a quanto autorizzato in Comune. Il decreto Salva casa ruota attorno a questi due pilastri. Ad analizzarlo, in un focus di 16 pagine in uscita domani con «Il Sole 24 Ore», saranno esperti e tecnici.

Nella guida si scaverà anche oltre, perché il decreto 69/2024 contiene molti altri elementi e apre fronti nuovi. Si parlerà, ad esempio, dei riflessi fiscali delle nuove norme e del loro impatto sulle compravendite.

Ancora, gli articoli si occuperanno della nuova disciplina sui dehors e delle nuove norme per la pubblica amministrazione, che consentiranno di regolarizzare difformità e, in modo più facile, di rimuovere gli abusi.

A completare il quadro ci saranno approfondimenti sulle nuove regole in materia di cambi di destinazione d’uso, sulla disciplina dello stato legittimo, che viene semplificata, e sui molti intrecci con le norme regionali e comunali. Anche da qui, infatti, dipenderà l’impatto del Dl Salva casa. In attesa di analizzare le modifiche che saranno portate nel corso del passaggio parlamentare, con la legge di conversione.