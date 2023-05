Il cambio dei criteri relativi all’utilizzo dei posti auto di Cesarina Vittoria Vegni









Un paio di anni fa, nel cortile condominiale furono individuati alcuni posti auto, nel numero di uno per ogni unità immobiliare, e da allora ogni condomino ne utilizza uno, a rotazione mensile. Tale delibera fu assunta all’unanimità per permettere a tutti i condòmini di avere sempre un posto auto a disposizione, anche se non lo stesso. Poiché alcuni condòmini intendono ritornare, nel cortile condominiale, al libero parcheggio, eliminando sia la turnazione sia i posti auto, cioè la delimitazione in cui è consentito parcheggiare, si chiede quale dev’essere la maggioranza numerica dei partecipanti e dei millesimi affinché una delibera in questo senso sia valida.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 maggio

La giurisprudenza è costante nel ritenere che una delibera condominiale a maggioranza non può prevedere la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condòmini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture. Diversamente, l’assemblea, tramite delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli...