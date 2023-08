Il cappotto termico deve essere decoroso in condominio di Giulio Benedetti

Link utili La lesione del decoro prescinde dal degrado estetico pregresso dell’edificio

Nonostante il favore del legislatore verso l’intervento, ne va sempre valutato l’impatto sull’aspetto architettonico dell’edificio indipendentemente dalla gravità della deturpazione e prescindendo dal pregio complessivo dello stabile

13/07/2017 - ILSOLE24ORE - CASA24 - 2 (cappotto termico)









La transizione ecologica degli edifici, affinché assicurino un risparmio energetico, è richiesta dai numerosi interventi legislativi ispirati dalla normativa europea e dal Pnrr; tuttavia non va mai dimenticato che nel condominio le realizzazioni tecniche devono rispettare il decoro dell'edificio.

La vicenda processuale

Una condòmina citava in giudizio un vicino per ottenere la rimessione in pristino dell'edificio delle opere realizzate consistenti nella trasformazione di luci in vedute, nell'abusiva realizzazione di una fognatura e nell'abusivo allargamento di uno spazio di isolamento, realizzato in danno dell'attrice, con l'illegittimo utilizzo dello spazio di proprietà dell'attrice. Il convenuto negava di avere compiuto dette opere, in quanto erano esistenti quando aveva acquistato il suo appartamento, esperiva una domanda riconvenzionale con cui affermava che le opere erano state realizzate dall'attrice e stravolgevano la facciata con la copertura ad intonaco e il cambiamento degli infissi e ne chiedeva la rimozione.

La condanna alla riduzione in pristino

Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e rigettava la domanda riconvenzionale, poiché le modifiche apportate all'edificio erano state autorizzate in via amministrativa. La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza, rigettava la domanda di riduzione in pristino relativamente all'ampliamento di circa 70 cm. della porta di ingresso del convenuto e ordinava all'attrice la riduzione in pristino dell'esterno del fabbricato, con la rimozione della copertura con intonaco, e il ripristino dell'originario stato con pietre a vista.

La Corte di appello osservava che la copertura con intonaco della metà superiore della palazzina , in cui insistevano entrambe le proprietà, integrava l'innovazione, che avrebbe richiesto il consenso dell'altro condòmino, essendo tale da alterare il decoro architettonico dell'edificio , poiché il risultato finale era antiestetico , per la differenza di finitura tra le due parti dell'edificio, la cui parte inferiore continuava ad avere le pietre , mentre quella superiore presentava l'intonaco bianco.

Il ragionamento della Suprema corte

La Cassazione (ordinanza 17290/2023) rigettava il ricorso dell'attrice, in particolare, nel motivo per cui il rifacimento dell'intonaco aveva riguardato le sole parti dell'edificio in cui insisteva la sua abitazione, con la costruzione di un cappotto termico, per il contenimento energetico della struttura, a fronte della maggioranza delle sue quote di proprietà dell'edificio. La suprema corte in particolare rilevava che, nonostante l'attrice sottolineasse che le facciate dei due piani dell'immobile si sarebbero presentate sin dall'origine non omogenee, il pregiudizio arrecato all'aspetto estetico dell'edificio era evidente.

Risultava lesa l'armonia e l'unità delle linee di stile, rilevante anche per i fabbricati che non rivestono particolare pregio artistico o estetico.Va precisato, aggiungono i giudici di legittimità, che l'alterazione architettonica delle linee decorative e delle caratteristiche estetiche non necessariamente deve implicarne la radicale deturpazione che rappresenta un di più rispetto alla semplice e rilevante menomazione o deterioramento (Cassazione ordinanza 18928/2020). Essendo le circostanze sulla natura del rivestimento effettuato dall'attrice da ritenersi nuove, va accolta la richiesta di riduzione in pristino.