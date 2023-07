Il comproprietario estraneo al contratto non è legittimato ad agire in giudizio di Selene Pascasi

Il comproprietario non locatore, essendo parte estranea al contratto, non potrà acquistare la titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive da esso scaturenti inclusa la legittimazione ad agire in giudizio. Per la stessa ragione, il conduttore sarà tenuto a pagare il canone soltanto nei confronti del comproprietario locatore. Lo puntualizza il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza 388 del 4 maggio 2023.

I fatti di causa

È una donna ad aprire la lite, chiamando in causa i fratelli con cui era comproprietaria pro indiviso di un locale commerciale. Il motivo? Un fratello, senza il suo preventivo consenso, l'aveva locato ad un uomo perché vi gestisse una pizzeria. Di qui, la richiesta della signora – rimasta disattesa – di incassare la propria quota parte delle mensilità. La questione, contesta, andava inquadrata come gestione di affari altrui non rappresentativa visto il diniego alla gestione esclusiva dell'immobile da parte del fratello. Diniego con cui, rileva, il comproprietario escluso diviene parte del contratto con diritto a quota dei canoni. Chiede, allora, ordinarsi l'integrazione della scrittura con il suo nominativo, il versamento di un terzo delle mensilità e i danni da mancato godimento del bene.

Nei confronti di chi il contratto di locazione produce effetti

Pretesa accolta a metà. Intanto, premette il Tribunale, la donna godeva di legittimazione attiva quale comproprietaria pro indiviso dell'immobile. Di contro, non poteva riscontrarsi legittimazione passiva nel conduttore in ordine alla domanda di pagamento dei canoni maturati. Difatti, prosegue, il contratto di locazione non può produrre effetti diretti nei confronti di soggetti che non ne sono parti per cui il comproprietario non locatore non potrà acquistare, come tale, la titolarità delle situazioni giuridiche da esso scaturenti. E non potrà nemmeno acquistare la legittimazione per esercitare azioni giudiziarie o far valere pretese fondate su quel rapporto.

Per converso, il conduttore, come nella vicenda, è tenuto ad adempiere l'obbligo di versare il canone pagando l'intera entità al comproprietario locatore. Ciò, è inteso, finché il non locatore non ratificherà l'operato del gestore d'affari. Tanto sottolineato, il Tribunale – sulla scia della pronuncia delle Sezioni unite di Cassazione 11136/12 – ricorda che la locazione della cosa comune da parte di un comproprietario rientra nell'ambito della gestione di affari. Ecco che, nell'ipotesi di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore la parte, proporzionale alla quota di proprietà indivisa, dei canoni dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo essa efficacia retroattiva.

La locazione dell'immobile in comproprietà indivisa

Del resto, qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ogni comunista ha, salvo prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita al conduttore affidatosi a chi appariva agire per tutti (Cassazione 1986/16).

Ebbene, nella fattispecie, il contratto era valido ed efficace poiché stipulato dal comproprietario con l'adesione del comunista ma soprattutto perché non v'era prova di una legittima opposizione della sorella circa l'esercizio di quel potere gestorio. In altri termini, la signora aveva diritto a ricevere dal conduttore la propria quota solo sui canoni successivi alla pronuncia, mentre per i pregressi era il fratello locatore a doverglieli restituire. Respinte, invece, sia la domanda di integrazione del contratto poiché infondata, sia quella sui danni giacché non provati. Si spiega in questi termini, la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania di accogliere soltanto in parte le richieste avanzate dalla donna.