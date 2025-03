Il condominio come parte delle obbligazioni e del processo tra i temi approfonditi

Innanzitutto, si segnala in Condominio e immobili 24 febbraio 2025 l’importante voce enciclopedica di S. Panu, «Condominio e/o condòmini come parti del processo nelle cause relative a rapporti obbligatori». Il brillante contributo conferma l’anacronismo del dibattito giurisprudenziale che continua a non constatare la necessità di guardare al condominio edilizio come parte complessa di rapporti obbligatori (destinataria dell’imputazione di doveri e di aspettative di prestazioni contrattuali unificate...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi