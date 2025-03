Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Scende, per due settimane consecutive, il prezzo dell’energia in condominio. L’elettricità passa da 0,14481 €/kWh del 21 febbraio a 0,13204 €/kWh il 28 febbraio con una diminuzione del 8,81%. Il gas da 0,55313 €/Smc a 0,47466 €/Smc per lo stesso periodo, con un meno 14,19%. Un dato positivo che contempera l’aumento dell’inflazione che comincia ad incorporare nei prezzi al consumo la fiammata dei prezzi dei mesi precedenti. E se i dazi Usa saranno veramente al 25%, la recessione per il peggioramento della bilancia commerciale verso l’estero picchierà anche sulla possibilità di reddito di chi abita in condominio riducendo il Pil.

I dati di Anammi segnalano già ora un aumento della morosità con deterioramento dei rapporti coi vicini e la necessità che l’amministratore pattuisca piani di rientro con i fornitori.

La casa dei bonus ormai alla fine registra comunque sempre novità. Negli articoli della settimana le regole dei documenti da tenere pronti per i controlli dell’agenzia delle Entrate. La comunicazione all’Enea rimane un requisito essenziale per l’ecobonus, anche se la Cassazione ne ha ridimensionato la portata. I condomìni minimi senza amministratore sono esonerati dall’invio della comunicazione all’anagrafe tributaria. È possibile effettuare una comunicazione riepilogativa per più interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni. Ultima coda di miliardi per il superbonus con la possibilità della cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2025, a condizione che il titolo abilitativo sia stato presentato entro il 17 febbraio 2023 e che sia stata effettuata una spesa, documentata da fattura, per lavori già realizzati al 30 marzo 2024.

Anche per l’amministratore di condominio ci sono novità. Circa i requisiti di nomina oltre alla frequenza di un corso base, il superamento dell’esame finale e l’aggiornamento professionale annuale con esame in presenza e non on line. Mediazione: l’amministratore è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione senza preventiva delibera assembleare per le controversie che rientrano nelle sue attribuzioni con la possibilità di scegliere il legale.

Affitti brevi e regolamento condominiale. La Cassazione ha stabilito che il divieto di destinare gli appartamenti a casa di alloggio include anche l’attività di bed and breakfast (B&B), se previsto dal regolamento condominiale di origine contrattuale. Key-box nel contrasto all’abusivismo e sanzioni: sono diversi i Comuni che stanno intensificato i controlli. A Roma, è prevista una sanzione di 400 euro al condominio per ogni dispositivo installato e non rimosso su suolo o beni pubblici. Buone opportunità per gli affitti a studenti fuori sede con contratti a canone concordato e incentivi per i proprietari. Milano, Roma, Padova, Genova e Bari sono alcune delle città più attive.

Telecamere nei garage, condizionati dal bilanciamento dell’esigenza alla sicurezza con i diritti. Per questo è fondamentale effettuare una Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Dpia) e le immagini non vanno conservate per più di sette giorni senza comprendere proprietà private.

Come ripartire le spese legali condominiali in proporzione al valore della proprietà di ciascuno e paga chi è condomino nel momento in cui sorge l’obbligazione. È consigliabile inserire una clausola specifica nel contratto di compravendita per prevenire contenziosi.

Tabelle millesimali: le spese di verifica delle tabelle millesimali sono a carico di tutti i condòmini, anche se a richiedere le modifiche è un solo proprietario. Non valida la modifica tacita delle tabelle millesimali. Danni da infiltrazioni dal lastrico solare anche se in uso esclusivo paga il condominio per l’omessa manutenzione.

Le altre novità. Furti in appartamento: allarme di Confabitare per l’aumento, soprattutto a Bologna. Mutamento di destinazione d’uso: le linee guida del Mit forniscono indicazioni sul mutamento di destinazione d’uso dopo il Salva Casa. Pergotende: nel silenzio del regolamento condominiale, non è possibile contestare l’installazione di una pergotenda. Pompe di calore: il mercato è in calo a causa del taglio dei bonus fiscali. Risarcimento da ponteggi per calo del fatturato: il titolare di un esercizio commerciale oscurato dai ponteggi condominiali ha diritto al risarcimento. Rifiuti: l’obbligo di rimozione è in capo al responsabile dell’abbandono. Spese di mediazione: quelle richieste in giudizio devono essere provate. Tari: le strutture agrituristiche non sono equiparabili agli alberghi. Controlli Nas sui B&B: scoperte numerose violazioni. Acquisto prima casa: l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’agevolazione per il primo acquisto da parte di un residente all’estero, il Comune in cui si trova l’immobile deve coincidere con quello dell’ultima residenza prima del trasferimento.

