Il Condominio nelle Corti di Merito

Il commento

La pronuncia della Corte laziale analizza le dinamiche della convocazione dell'assemblea di condominio e rilascia alcune affermazioni che si rivelano convincenti, altre meno.

Andando per ordine: in primo luogo, il Tribunale stima invalida, e quindi annulla, una deliberazione assunta dall'assemblea condominiale nonostante un condomino non fosse stato tempestivamente convocato (avendo ricevuto il relativo avviso con un insufficiente termine di preavviso rispetto ai 5 giorni previsti dal codice civile...