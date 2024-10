Il Condominio nelle Corti di Merito

La sentenza in commento rigetta una domanda di impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale che aveva approvato le tabelle millesimali redatte da un tecnico di fiducia del condominio. L'azione proposta dal singolo condomino viene smentita totalmente anche se, almeno per un profilo, la questione appare un po' più problematica di come il Tribunale l'ha liquidata con l'adottare un secco diniego.