La tutela del conduttore nel caso di aumenti illegittimi del canone di locazione

In un rapporto locazioni, purtroppo succede che assieme al contratto vero e proprio, il locatore e l’inquilino concludano un altro accordo per il versamento di un supplemento sull’affitto, da pagarsi “extracontratto”, in modo che sfugga alla dichiarazione dei redditi: al contratto che viene regolarmente registrato riportante una certa misura del canone, ne viene aggiunto un altro con l’indicazione della reale (maggiore) entità del canone che il conduttore dovrà periodicamente versare, ma questo secondo contratto non viene però assoggettato a registrazione. Analizziamo tali aspetti e la tutela in favore del conduttore.