Crediti per bonus edilizi in piattaforma utilizzabili anche dopo la cessazione dell’attività

A parere dell’Agenzia delle entrate, i crediti per bonus edilizi presenti sulla piattaforma cessione crediti di un professionista possono essere utilizzati anche dopo la cessazione dell’attività. Questa la nuova indicazione che giunge dalla risposta ad interpello n. 255 del 13 dicembre 2024.

Il contesto normativo

A decorrere dal 17 febbraio 2023, il D.L. 11/2023 ha bloccato in larga parte la possibilità di esercitare l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria. A quel momento, sono state fatte salve alcune eccezioni, ma queste si sono ristrette ulteriormente per effetto del D.L. 39/2024.

Fino a quando tali opzioni erano ammesse, chi sosteneva spese per recupero edilizio o risparmio ...