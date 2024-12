L'autoconsumo collettivo come fonte di sostentamento energetico: procedure e benefici

La costituzione di una comunità energetica rinnovabile e la specificità del gruppo di autoconsumo in condominio.

L'iter per costituire una CER

L'iter obbligatorio, necessario per arrivare alla costituzione di una CER, nel senso definito all'interno del primo capitolo, è, in verità, piuttosto articolato e complesso non tanto dal punto di vista strettamente giuridico (posto che è evidente la necessità di un atto costitutivo e di uno statuto), quanto dal punto di vista dell'attività preliminare di pianificazione e successiva di gestione della stessa.

Il primo passo consiste nell'effettuare un'analisi preliminare di fattibilità...