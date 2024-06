Il Condominio nelle Corti di Merito

Lo specifico procedimento che riguarda l’assemblea di condominio è previsto dalla legge al fine di consentire l’adozione di una valida decisione gestionale/amministrativa dell’edificio. Detto procedimento è costituito da una serie preordinata di atti e/o di operazioni la cui sequela dev’essere rispettata se non si vuole incappare in una qualche invalidità e nel conseguente annullamento della delibera ex art. 1137 cod. civ.

Il commento

Come noto, lo specifico procedimento che riguarda l’assemblea di condominio è previsto dalla legge al fine di consentire l’adozione di una valida decisione gestionale/amministrativa dell’edificio. Detto procedimento è costituito da una serie preordinata di atti e/o di operazioni la cui sequela dev’essere rispettata se non si vuole incappare in una qualche invalidità e nel conseguente annullamento della delibera ex art. 1137 cod. civ.

Nel caso della mancata convocazione, ma anche in quello dell’incompletezza...