Condominio nelle Corti di merito

Il Condominio nelle Corti di Merito

a cura di Luigi Salciarini – Avvocato

N. 1211

Il Tribunale di Trani si è occupato dell'ipotesi di usucapione di parte comune (nella specie, di una intercapedine tra i muri) che costituisce una fattispecie assai ricorrente nelle controversie condominiali, come dimostra una nutrita giurisprudenza di legittimità e di merito.

Il commento

I principi ribaditi dalla Corte pugliese possono dirsi ormai chiari e consentono di ben comprendere e gestire le dinamiche giuridiche del fenomeno.

In particolare, le regole applicabili possono essere così sinteticamente compendiate...

