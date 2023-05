Il condòmino non può parcheggiare l'autovettura di fronte al cancello molestando le persone di Giulio Benedetti

Nel caso in esame l’auto, in sosta vietata su area privata, era mal tenuta e un fanale dal bordo tagliente aveva ferito una condomina

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Tribunale condannava un condòmino per il reato di lesioni colpose perché aveva parcheggiato la propria autovettura, di fronte al cancello condominiale, dal cui fanale sporgeva, a causa della cattiva manutenzione, un bordo tagliente. Una condòmina, per entrare in casa, urtava contro la sporgenza e si tagliava il quadricipite sinistro procurandosi una lesione giudicata guaribile in giorni 15. Il condòmino ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia della condanna, perché nessun teste vedeva...