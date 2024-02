Impugnabile la nomina a consigliere del marito della condomina

La domanda

Nel nostro condominio, viene costantemente nominato consigliere, dall’unanimità dei votanti presenti in assemblea, il marito di una condomina, pur non avendo tale soggetto il titolo prescritto dall’articolo 1130-bis della legge 220/2012 (di riforma del condominio), ossia non essendo proprietario, ma solo marito convivente con la moglie proprietaria. Ciò viene giustificato con la considerazione che il marito è comunque potenzialmente proprietario per diritto successorio e che lo stesso è di fatto alter ego della moglie proprietaria, grazie a un atto notarile di procura generale. È corretto ritenere che tale decisione dell’assemblea sia annullabile su intervento di un eventuale condomino dissenziente, ma solo tramite opposizione giudiziale entro 30 giorni dalla consegna del verbale di assemblea?