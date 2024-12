Il diritto condominiale preso sul serio: al condominio il compito di pulire il tetto innevato

In caso di nevicata sussistono obblighi a carico del condominio e in caso di danni alle persone o alle cose si possono verificare ipotesi di responsabilità. Nell’ordinamento non sono però previste specifiche disposizioni in proposito e la norma generale di riferimento rimane l’articolo 2043 del Codice civile, il quale - per il fatto illecito - stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. A questo...

