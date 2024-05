Il diritto condominiale preso sul serio: il condomino che lascia l’assemblea non si computa nella maggioranza deliberativa

L’articolo 1136 del Codice civile contiene le maggioranze che devono essere raggiunte, rispettivamente, per la valida costituzione dell’assemblea e per l’approvazione delle deliberazioni. In prima convocazione l’assemblea si costituisce con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno...

